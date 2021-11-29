Оренбург, 29 ноября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Оренбурге частично открывают ул. Постникова для движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Пресс-служба администрации Оренбурга Дорожники убирают строительные блоки

Ремонт дороги завершается. На участке от ул. Комсомольской до ул. Цвиллинга наносят последние штрихи — укладывают тротуарную плитку. Стоит отметить, что в Оренбурге в ноябре выпал снег.

В ночь с 28 на 29 ноября дорожники убирали строительные блоки и сделали открытым для движения транспорта участок от ул. Чичерина до ул. Цвиллинга. Движение машин также возможно от ул. Терешковой до ул. Комсомольской. Этот участок с открытием ул. Володарского вновь стал односторонним.

В ближайшее время движение будет восстановлено на всем протяжении улицы Постникова. Напомним, капремонт сразу двух центральных улиц города (Постникова и Володарского) начался в начале августа. Дороги должны отремонтировать до 1 декабря. Ул. Володарского открыли 23 ноября. Между тем горожане сообщают в мессенджерах о том, что асфальт уже «тает».