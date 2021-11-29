Осака, Япония, , 07:02 — REGNUM Возгорание площадью около десяти тыс. кв. метров тушат 60 пожарных машин и вертолёт в японском городе Осака. Об этом 29 ноября сообщает телеканал TBS.

Пожар LoggaWiggler

Пожар произошёл в шестиэтажном здании склада на юго-западе самого крупного из островов Японии — острове Хонсю. По предварительным данным, в момент возгорания в здании находилось около 100 человек, всех удалось благополучно эвакуировать.

Уточняется, что пожар в здании склада начался с возгорания картонных ящиков, находившихся на складе. Информация о пострадавших не поступала, в настоящее время полиция устанавливает, не было ли на складе представителей использующих его компаний.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту взрывов и возгорания на заводе по производству боеприпасов в городе Дзержинске Нижегородской области.

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