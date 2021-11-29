Сантьяго, , 07:00 — REGNUM Все основные оппозиционные партии Чили поддержали кандидата от «Широкого фронта» Габриэля Борика, который будет участвовать во втором туре президентских выборов 19 декабря. Об этом сообщает агентство EFE.

Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Последней партией, подтвердившей свою поддержку, были христианские демократы.

После недели размышлений центристская партия решила поддержать Борика, второго по количеству голосов на выборах в первом туре (с поддержкой 25,8%), вместо представителя правых сил Хосе Антонио Каста, который получил 27,9% голосов.