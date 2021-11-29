Сантьяго, 29 ноября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Все основные оппозиционные партии Чили поддержали кандидата от «Широкого фронта» Габриэля Борича, который будет участвовать во втором туре президентских выборов 19 декабря. Об этом сообщает агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чили

Последней партией, подтвердившей свою поддержку, были христианские демократы.

После недели размышлений центристская партия решила поддержать Борича, второго по количеству голосов на выборах в первом туре (с поддержкой 25,8%), вместо представителя правых сил Хосе Антонио Каста, который получил 27,9% голосов.