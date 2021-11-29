Якутск, , 06:58 — REGNUM Более 30 улиц Якутска плохо содержались в нарушение требований федерального закона. Глава администрации города Евгений Григорьев в связи с этим получил представление от прокуратуры, сообщали корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

Плохие дороги JoshuaDavisPhotography

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Одна из улиц была в ненадлежащем состоянии из-за того, что дорожное полотно вскрывал «Водоканал». Остальные более 30 улиц плохо содержались по вине сотрудников мэрии. Ответственных лиц привлекут к административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

«Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске слишком долго ремонтируют дороги, заявленные сроки нарушаются. К такому выводу пришла прокуратура региона, проанализировав работы на городских проездах.