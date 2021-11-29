Каракас, 29 ноября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Победа оппозиции в ряде регионов в Венесуэле пойдёт на пользу развитию страны. Об этом в ходе выступления на местном телевидении заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Joka Madruga Николас Мадуро

«Надо отметить, что оппозиционные силы получили достаточное количество губернаторских и мэрских постов. Я считаю, что для оппозиции выборы прошли успешно, и я считаю, что это хорошо для нас», — сказал Мадуро.

При этом он напомнил, что провластные силы победили в 63% городов: «Они [оппозиция] победили даже в некоторых муниципалитетах, где у нас, последователей [экс-президента Уго] Чавеса, большинство».

Мадуро призвал победивших оппозиционеров «к новому диалогу»: «В ближайшее время я встречусь с оппозиционными лидерами и независимыми кандидатами, которые были избраны 21 ноября, чтобы поговорить лично, чтобы достичь взаимопонимания в работе».