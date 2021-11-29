Бишкек, , 06:47 — REGNUM Результаты парламентских выборов отказались признать представители пяти политических партий в Киргизии. Об этом сказано в распространённом 29 ноября совместном заявлении политиков.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Заявление было сделано представителями партий «Улуттар биримдиги» («Гармония народа»), «Реформа», «Ата-Мекен» («Отечество»), «Азаттык» («Свобода») и социал-демократами. Политики не признают результаты выборов, так как считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. Представители пяти партий требуют объявить выборы недействительными и провести новое голосование.

Напомним, 28 ноября на сайте ЦИК Киргизии произошёл сбой в системе во время процедуры обработки голосов, поступающих с участков от электронных избирательных урн. Страница оказалась недоступна для просмотра какое-то время, а затем, после возобновления работы сайта, там отражались сведения, которые несколько отличались от предыдущей версии. Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова объяснила сбой ошибкой в программном обеспечении, которая была оперативно устранена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Киргизии Садыр Жапаров назвал выборы честными и состоявшимися по воле народа.

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