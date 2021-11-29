Екатеринбург, 29 ноября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Декабрь на Урале будет умеренно тёплым. А в первый день месяца термометры и вовсе покажут +3°C, сообщили в Уральском Гидрометцентре.

Оттепель

В понедельник, 29 ноября, по области ожидают 3−5 градусов ниже ноля. В регионе сохранится ветреная погода. Ветер будет дуть в южном и юго-западном направлении со скоростью 4−9 метров в секунду. Порывы могут достигать 7−12 м/с.

По прогнозам синоптиков оттепель в Свердловской области задержится ненадолго. Со 2 декабря стоит ожидать небольшого похолодания. После чего регион может накрыть новая волна тепла.