Екатеринбург, , 06:39 — REGNUM В Екатеринбурге пьяная компания избила таксиста. Инцидент произошел в ночь на 28 ноября, сообщают СМИ.

Такси Petar Milošević

По словам потерпевшего, на него напали пять человек. Один из них якобы заявил, что является сотрудником полиции. Мужчины сели в машину к таксисту и начали вести себя агрессивно и избили свердловчанина. Водитель такси написал заявление в полицию. Теперь сотрудникам ведомства предстоит разобраться в случившемся.

«Стражи порядка сейчас анализируют записи с камер видеонаблюдения. Если информация о том, что нападавшие являлись сотрудниками полиции, подтвердится, то последуют адекватные меры реагирования со стороны территориального ОВД», прокомментировал инцидент начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.