Владивосток, , 06:39 — REGNUM В Приморском крае проверяют качество оказания помощи мальчику, умершему в больнице. Ребёнку было восемь лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Ребёнок в больнице TawnyNina

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Мальчик поступил в больницу Владивостока №1 с острыми болями и скончался на следующий день после госпитализации. Качество оказания помощи ребёнку могло быть ненадлежащим. Причины и обстоятельства трагедии оценивает следствие. Правоохранительные органы намерены оценить качество, полноту и своевременность оказания медицинской помощи мальчику.

«При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль прокуратуры края», — пояснили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени проверяют перинатальный центр из-за смерти младенца с COVID-19. Мальчик скончался 3 ноября 2021 года в возрасте 29 дней.