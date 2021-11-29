Каракас, 29 ноября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Делегация из стран Евросоюза, присутствовавшая в качестве наблюдателей на выборах в Венесуэле, занималась шпионажем на территории латиноамериканской страны. Об этом в ходе телеэфира заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

«Шпионская делегация Евросоюза не нашла поводов для критики избирательной системы. <…> Это не были международные наблюдатели, они гуляли по стране, свободно размещались, шпионя за социальной, экономической и политической жизнью», — сказал Мадуро.

Он отметил, что власти страны в первый раз за 22 года видят подобную активность со стороны международных наблюдателей.

Мадуро подчеркнул, что испанская делегация на выборах «искала нарушения, чтобы раздуть их и попытаться запятнать Венесуэлу», однако в итоге ЕС не смог этого сделать.