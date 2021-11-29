Омск, , 06:35 — REGNUM Прокуратура в Омске проводит проверку по факту смертельного пожара в многоквартирном доме. Как сообщили ИА REGNUM 29 ноября в прокуратуре Омской области, при пожаре погибли женщина с ребёнком.

Огонь Erdenebayar

Возгорание произошло 28 ноября в многоквартирном доме на улице Завертяева. Погибшие — женщина и её маленькая дочь.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Центрального административного округа Омска. Причины произошедшего устанавливаются. В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц.

Напомним, по факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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