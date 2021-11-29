Чебоксары, 23 июля, 2018, 17:21 — ИА Регнум. В Чувашии средняя зарплата выросла. Как сообщили ИА REGNUM в Чувашстате, в январе-мае 2018 года она превысила 25,5 тыс. рублей, на 10,7% выше аналогичного прошлогоднего периода. Реальная зарплата выросла на 7%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным ведомства, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в мае 2018 года составила 26 912 рубля и по сравнению с маем 2017 года выросла на 8,5%, по сравнению с апрелем 2018 года — на 3,5%. В январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом средняя зарплата выросла на 10,7% и достигла 25 547,8 рублей.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2018 года составила 107% к маю 2017 года.

Согласно представленным данным, по итогам января-мая самая низкая средняя зарплата была у производителей одежды (11 966,1 рублей, индекс 46,8% к среднереспубликанскому уровню), деревообработке (16 516 рублей, или 64,6%), почтовиков и курьеров (15 788,1 рубля, или 61,8%), в полиграфии (16 677,9 рублей, или 65,3%), мебельном производстве (16 623,2 рубля, или 65,1%), административной деятельности (17 178,1 рубля, или 67,2%), сельском хозяйстве (17 291,2 рублей, или 67,7% к республиканскому уровню).

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована у специалистов, занимающихся научными исследованиями и разработками (55 010,2 рубля, или в 2,2 раза выше среднереспубликанского показателя), производством компьютеров, электронной и оптической продукции (43 858 рублей, или 171,7%), страховой и финансовой деятельностью (36 927,1 рублей, или 144,5%).