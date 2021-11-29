Сыктывкар, 29 ноября 2021, 06:38 — REGNUM Арбитраж Коми ввёл в отношении крупного поставщика продукции по госконтрактам — ООО «Корткеросский молочный завод» первый этап в процедуре несостоятельности. Наблюдение продлится до 21 апреля 2022 года. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Суд признал обоснованными претензии компании «Северная Нива» и вёл в отношении завода наблюдение на пять месяцев. В реестр кредиторов включили претензии на сумму более 435 тыс. рублей. Временным управляющим назначен Андрей Любарцев — участник ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».
За время судебных разбирательств среди заявителей отметился и сам завод, указавший, что задолжал кредиторам 19,547 млн рублей.
Напомним, завод работает в своей отрасли уже 15 лет и за эти годы был исполнителем свыше 600 госконтрактов.
Справка: на предприятии трудятся около 30 работников. Владельцы — Евдокия Касперских (75% доли) и Андрей Люосев. ООО выступало соучредителем сельхозкооператива переработчиков молочной продукции, который, проработав 11 лет, был ликвидирован в 2018 году.