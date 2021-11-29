Сыктывкар, , 06:38 — REGNUM Арбитраж Коми ввёл в отношении крупного поставщика продукции по госконтрактам — ООО «Корткеросский молочный завод» первый этап в процедуре несостоятельности. Наблюдение продлится до 21 апреля 2022 года. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Суд признал обоснованными претензии компании «Северная Нива» и вёл в отношении завода наблюдение на пять месяцев. В реестр кредиторов включили претензии на сумму более 435 тыс. рублей. Временным управляющим назначен Андрей Любарцев — участник ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

За время судебных разбирательств среди заявителей отметился и сам завод, указавший, что задолжал кредиторам 19,547 млн рублей.

Напомним, завод работает в своей отрасли уже 15 лет и за эти годы был исполнителем свыше 600 госконтрактов.