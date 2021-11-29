Тегусигальпа, 29 ноября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. На выборах президента Гондураса после подсчёта 16,01% голосов избирателей лидирует кандидатка от социалистической партии «Свобода и перестройка» (Libre) Сиомара Кастро. Об этом заявили в Национальном избирательном совете страны.

Darwinek Карта-флаг Гондураса

Отмечается, что Кастро, бывшая первой леди Гондураса и баллотирующаяся на главный пост страны уже во второй раз, набирает 53,44% голосов. Она может стать первой женщиной-президентом Гондураса.

Её ближайшим преследователем является глава правящей Национальной партии Насри Асфура, который получает 34% голосов избирателей.