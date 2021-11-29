Вашингтон, , 06:27 — REGNUM США могли превзойти по объёму нефтедобычи Россию и Саудовскую Аравию вместе взятых в случае, если бы экс-президент США Дональд Трамп остался у власти ещё хотя бы год. Такое заявление 29 ноября сделал сам политик в интервью телеканалу Fox.

Трамп Palácio do Planalto

Трамп пояснил, что перед его уходом с поста главы государства США превосходили по объёмам нефтедобычи Россию и Саудовскую Аравию. Экс-глава Белого дома утверждает, что ему понадобился бы только год, чтобы обогнать по нефтедобыче «обе эти страны вместе взятые».

Экс-президент США отметил, что он вывел США из Парижского климатического соглашения, потому что США пришлось бы закрыть до 20−25% промышленных предприятий, в то время, как Китай и Россия, по мнению политика, не собирались связывать себя какими-то экологическими ограничениями.

При этом Трамп назвал себя борцом за экологию и сторонником защиты окружающей среды. По мнению экс-президента США, главными виновниками загрязнений являются Индия, Китай и Россия. Трамп заявил, что на долю этих стран приходится 80% случаев загрязнения окружающей среды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп подверг критике решение президента США Джозефа Байдена использовать нефтяные резервы.

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