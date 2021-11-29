Хабаровск, , 06:24 — REGNUM Режим ЧС могут ввести из-за снегопадов в Хабаровске. Причина — то, что в городе еще не убрали снег после одного циклона, и 30 ноября ждут другой, сообщило 29 ноября «ТраннсибИнфо».

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По информации мэрии столицы Хабаровского края, в городе снова может выпасть больше месячной нормы осадков. Для ускорения расчистки улиц от снега будут убирать автомобили, мешающие уборке, и привлекать транспорт организаций Хабаровска. Город будут чистить круглосуточно по распоряжению мэра Сергея Кравчука.

«Эти ожидаемые погодные условия как при прохождении предыдущего циклона также повышают риски возникновения аварийных ситуаций на объектах энергетики, ТЭК и ЖКХ, затруднений на дорогах края. Поэтому силы и средства МЧС России, аэромобильной группировки спасателей и территориальной подсистемы РСЧС по-прежнему находятся в повышенной готовности к реагированию на происшествия. Мы обращаемся к водителям транспортных средств без крайней необходимости не выезжать на дороги, воздержаться от поездок в междугороднем направлении. Кроме этого водителям большегрузной техники необходимо подготовиться для движения по дорогам в зимних условиях. Автовладельцам следует иметь с собой запасы продуктов и воды, теплых вещей, буксировочный трос, установить соответствующую погодным условиям резину на колёсах, цепи», — отметил помощник начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому раю Виталий Дарчия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске из-за последствий снегопада образовались многокилометровые пробки. Общественный транспорт переполнен.