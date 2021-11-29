В Красноярске неизвестный расстрелял кошку
Красноярск, 29 ноября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Полиция в Красноярске проводит проверку по факту травмирования кошки. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 ноября в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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Кошки
Информация о том, что в одну из ветклиник Красноярска привезли пострадавшую кошку, появилась в местных СМИ.
Сообщалось, что при проведении рентгена в животном обнаружили несколько пуль, предположительно от пневматики.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года в Оренбургской области суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в жестоком обращении с собакой.
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