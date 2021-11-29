Москва, 29 ноября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Сообщество футбольных фанатов вновь пытаются выставить маргиналами, игнорируя здравый смысл и современные технологии. Об этом заявили представители фанатского объединения футбольного клуба «Спартак» Supporters Group, комментируя скандал с задержанием десятков болельщиков столичного ЦСКА после матча с петербургским «Зенитом».

Алексей Колчин ИА REGNUM Трибуна с болельщиками «Спартака»

«Мы вновь стали свидетелями того, как фанатское общество пытаются выставить маргинальным, при этом обходя стороной здравый смысл и современные технологии. Весь стадион утыкан камерами с распознаванием лиц, у большинства фанатов есть клубные карты и абонементы. Вопрос: если вы можете достать людей дома — зачем держать их на холоде, а после сотнями упаковывать в автозаки?» — говорится в опубликованном заявлении объединения.

Отмечается, что ответ на эти вопросы является очевидным.

Болельщики «красно-белых» также поддержали задержанных болельщиков армейцев: «Парни, держитесь! Мы оппоненты на трибунах, но также мы все, несмотря на цвета, равны перед лицом насмехающегося над фанатизмом закона и порядка».

Накануне поздно вечером после матча ЦСКА — «Зенит» на стадионе «ВЭБ-Арена» произошли массовые задержания болельщиков московского клуба. По некоторым данным, это произошло после использования пиротехники на фанатском секторе армейцев.