Москва, , 05:58 — REGNUM «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен из-за сильного ветра в Москве и Московской области. Об этом 28 ноября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

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Потенциально опасная погода будет наблюдаться в регионе до 1 декабря в связи с усилением ветра, скорость отдельных порывов которого будет достигать 17−20 м/сек.

Предупреждение будет действовать c 9:00 29 ноября до 9:00 1 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в центре Европейской части России ожидается потепление, которое к 1 декабря сменится резким похолоданием и обильными осадками в виде дождя, мокрого снега и снегопада.

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