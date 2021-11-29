Якутск, 29 ноября, 2021, 05:41 — ИА Регнум. От министерства финансов РФ ждут оплату своей работы 4 402 жителя Якутии, которые были задействованы летом на тушении лесных пожаров. Долг перед добровольцами составляет 184,4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

«Остаток оплаты местному населению 184,4 млн рублей будет выплачен в первоочередном порядке при поступлении федеральных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Проект распоряжения о выплате по кредиторской задолженности сейчас находится на согласовании в Министерстве финансов Российской Федерации», — отметил главный лесничий Якутии Сергей Сивцев.

По его словам, выплаты люди должны были получить до 1 ноября, но деньги до сих пор задерживают. Ситуация находится на контроле главы республики Айсена Николаева, также пояснили в региональном минприроды.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября во время своего визита в ДФО президент РФ Владимир Путин выразил благодарность добровольцам, которые боролись с огнём в Якутии. Он подчеркнул, что люди проявили и проявляют до сих пор самые свои лучшие качества, работают в очень тяжёлых, опасных условиях, решают задачи во имя своей республики и во имя всей страны. Глава государства обещал сделать всё для того, чтобы поддержать их в будущем.