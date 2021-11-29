29 ноября 2021 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 07:17 — REGNUM Медицинская сфера во время пандемии стала одной из самых рентабельных в экономике. Кто-то шьёт маски, кто-то тестами приторговывает, вакцинами, лекарствами от ковида, а кто-то в это время занимает и более дорогостоящий сектор медоборудования. Созданная осенью 2019 года фирма из дивизиона одного из главных бенефициаров пандемии Алексея Репика за год на оптовой перепродаже медицинского оборудования выручила 4 млрд рублей. Практически сразу, как обсохли чернила на свидетельстве о регистрации, она получила несколько многомиллионных госконтрактов. Вот такое оно — импортозамещение с переподвыподвертом. Может, стоит тогда сэкономить бюджетные средства и закупить тот же товар напрямую, минуя карманы третьего лишнего, если аналогов техники в российском сегменте не нашлось? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Виктор Дюбрей. Бочки денег. 1897

В последние годы Минпромторг России (и не только он) много говорит об импортозамещении. Был принят целый пакет законодательных актов, который должен был простимулировать российских производителей, создав преференции, одновременно усложнив доступ на рынок госзакупок для иностранной продукции. Например, в конце августа 2021 года было введено правило «второй лишний». Постановлением правительства РФ от 28.08.2021 года № 1432 были внесены поправки в постановление №102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Из него исключили ряд дорогостоящей медтехники, в том числе некоторые томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, маммографы и так далее. По новым правилам, если в тендере по этой продукции участвует хотя бы один поставщик со страной происхождения из ЕАЭС, остальные заявки с импортным медоборудованием будут отклонять. Предполагается, что министерство продолжит расширять инструменты поддержки российских производителей медтехники. А пока же на рынке наблюдается прелюбопытнейшая картина, которую рассмотрим на примере одной компании.

Третий вовсе и не лишний?

Компания «Р-Фарм» Алексея Репика — один из основных производителей российской вакцины «Спутник V». Она также производит вакцину от иностранной компании AstraZeneca (пока только для международного рынка), завозит в РФ иностранные ковидные тест-системы, торгует дорогостоящими ковидными лекарствами, в том числе попавшим в центр скандала «Коронавиром».

В одном из своих интервью лет шесть назад Репик среди причин успеха называл в том числе и связи, не уточняя, правда, какие именно, но за 15 лет работы его фирма стала «крупнейшим поставщиком медикаментов для нужд государства».

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Алексей Репик (сс) kremlin.ru

А с некоторых пор олигарх Репик активно осваивает и рынок медоборудования.

Ещё в июне 2019 года стало известно, что между «Р-Фарм» и Canon Medical Systems, которая приобрела активы по разработке и производству медтехники у другой японской корпорации — Toshiba, достигнуто соглашение о локализации производства, продажах и сервисном обслуживании.

В этой истории примечательно и то, что у Canon на тот момент уже было своё российское юрлицо — АО «Канон медикал системз», которое работает на рынке с 1993 года и выступало поставщиком почти 170 госконтрактов на общую сумму порядка 427 млн рублей. При этом единственным акционером АО была фирма из дивизиона производителя медоборудования, без третьих лишних, существующая с 1969 года.

Несмотря на это, в сентябре 2019 года в ЕГРЮЛ появилось новое юрлицо — ООО «Арпи Канон медикал системз». Общество занимается оптовой торговлей техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях. Уставный капитал — 874,237 млн рублей.

С даты создания доля в фирме принадлежит ООО «Р-Фарм Холдинг» (Ярославская область), которым владеет и руководит Алексей Репик. Поставщиком по госконтрактам «Р-Фарм Холдинг» не является. Она управляет холдингом, в который входит ещё три компании — московское ООО «Альбиоген» (оптовый продавец разного оборудования, поставщик не менее 600 госконтрактов на общую сумму свыше 2,8 млрд рублей), торговое ООО «Р-Фарм косметикс» и ООО «Центр медицинских консультаций на Пятницкой».

Компьютерный томограф Canon Minzdrav.gov.ru

В ООО «Арпи Канон медикал системз» представитель японского производителя медтехники как владелец 50% доли появился только в августе 2020 года. В декабре 2020 года к уже действовавшему гендиректору компании в лице Дениса Чередниченко добавился и президент — гражданин Японии Юаса Наокадзу.

Казалось бы, зачем производителю такие сложности и что мешало продавать свой товар, минуя перепродавца Репика, например, через свою же «дочку»? А тут опять же стоит вспомнить ужесточение условий со стороны Минпромторга. То есть напрямую и дешевле нельзя, а в обход и дороже можно?

За 2020 год компания «Арпи Канон медикал системз» получила выручку 4 121 961 000 рублей при 0 за 2019 год. Чистая прибыль составила 138,411 млн рублей. При этом выручка от реализации покупных товаров была более 4,099 млрд рублей при себестоимости товаров 3,561 млрд рублей.

Госконтракты

Компания «Арпи Канон медикал системз» за два года своего существования получила уже как минимум восемь госконтрактов на общую сумму более 138 млн рублей. Роднит большинство из них одно — фирма была единственным участником и контракты заключали без особой экономии бюджетных средств, так как конкурентной борьбы не было.

Врач проводит компьютерную томографию Дарья Драй (с) ИА REGNUM

А может, секрет участия лишь этой компании в тендерах скрыт в аукционной документации? Например, интересные доводы приводит в своей жалобе от августа 2021 года одна из конкурирующих компаний. В основе жалобы лежал тендер на закупку рентгеновской компьютерной томографии всего тела для нужд ГБУЗ Ярославской области «Областная клиническая онкологическая больница» стоимостью 56,8 млн рублей. Заявитель тогда указал, что описание объекта закупки содержит требования, анализ которых показывает, что им «соответствует только одна модель конкретного производителя — Aquillion PRIME, производства: «Кэнон Медикал Системз Корпорейшн», Япония, что, в свою очередь, приводит сокращению числа хозяйствующих субъектов, которые могут принять участие в аукционе». Жалобу признали необоснованной, но как в выражении с ложечками — осадок остался.

В 2021 году фирма из дивизиона олигарха Репика начала поставлять не только само оборудование, но и получать контракты на услуги по настройке и техническому обслуживанию медтехники. Например, в апреле 2021 года был подписан договор с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава РФ на сумму 17,1 млн рублей на услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования в течение одного года.

Алексей Репик и мэр Москвы Сергей Собянин (сс) В. Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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Прослойки — перепродавцы за время пандемии весьма неплохо заработали. Вспомнить хотя бы то, как резко выросла цена на некогда копеечные медицинские маски на старте пандемии и сколько посредников появилось на госзакупках этого товара в последние 1,5 года. Доходило до того, что в медсферу ринулись даже те, кто и отношения к ней не имел до этого.

В случае дорогостоящей медтехники речь идёт о других суммах, а значит, и более значительной потенциальной экономии бюджетных средств. А пока же получается эдакое импортозамещение с переподвыподвертом и пополнением кармана определенных лиц.