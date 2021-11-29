Хабаровск, , 05:22 — REGNUM В Хабаровске из-за последствий снегопада образовались многокилометровые пробки. Общественный транспорт переполнен, сообщило ИА AmurMedia. Причины транспортного коллапса — снежные накаты и возникшие из-за них заторы на подъёмах и спусках нескольких улиц города.

Уборка снега Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По информации мэрии Хабаровска, в городе убирает снег 51 единица техники, 37 спецмашин работали ночью. Дороги посыпаны 230 тоннами песочно-соляной смеси и 57 тоннами песка. Улицы, по которым ездит общественный транспорт, расчищают первым делом. Проводить очистку дорог мешают припаркованные вдоль обочины автомобили.

В уборке снега в том числе участвуют сотрудники мэрии, коммунальных предприятий и социальных учреждений и других организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Приморского края предупредили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются 30 ноября и 1 декабря. Накрывающий регион циклон будет очень мощным, а снегопад — интенсивным.