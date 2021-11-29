Владивосток, 29 ноября, 2021, 04:56 — ИА Регнум. Жителей Приморского края предупредили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются 30 ноября и 1 декабря. Накрывающий регион циклон будет очень мощным, а снегопад — интенсивным, сообщило ИА «Восток-Медиа».

geralt Снегопад

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«Скажу сразу, что все циклоны и фронты, проходившие до настоящего времени, являлись лишь поводами для репетиций к встрече настоящей стихии. 30 ноября уже всё будет по-взрослому: небольшие утренние осадки днём перейдут в интенсивный снег, метель со снежными заносами и гололёдными явлениями», — рассказал изданию начальник Примгидромета Борис Кубай.

По его словам, 30 ноября и 1 ноября жителей региона стоит перевести на удалённый режим работы из-за погодных явлений. Ездить по городу на личном транспорте метеоролог не рекомендовал, назвав аварии в таких условиях неизбежными. Он обратился к работодателям с просьбой отпустить с работы тех, кого не переведут на «удалёнку», не позже полудня 30 ноября.

«На сегодняшний день вероятность стихии довольно большая и откладывать решения и действия на последнюю минуту очень не желательно», — подчеркнул Борис Кубай.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Еврейской автономии Биробиджане несколько дней назад были вынуждены объявить режим ЧС из-за сильного снегопада. За три дня в городе выпала двухмесячная норма осадков, перестал ходить общественный транспорт, не могли проехать автомобили.