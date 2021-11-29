Лондон, , 04:48 — REGNUM Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года выросла на 5% до 75,18 доллара за баррель. такие данные получены 29 ноября в ходе торгов на лондонской бирже ICE.

Цена на нефть Yfffi.se

По состоянию на 03:59 мск цена фьючерса на нефть марки Brent выросла на 5,01%, до $75,18 за баррель. В это же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI поднялась на 5,62%, до отметки $71,98 за баррель.

По состоянию на 04:07 мск цена нефти марки Brent составила $74,62 за баррель, повышение составило +4,23%. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI росло на 4,93%, до $71,51 за баррель.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на фоне новостей о выявлении в Африке нового «Омикрон"-штамма коронавируса, произошло резкое снижение на 13,04% стоимости фьючерсов на нефть марки WTI.

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