Красноармейский район, Приморский край, 29 ноября, 2021, 04:43 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Приморского края ищут человека, который выстрелил в амурского тигра, убив его. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

DavepapeBot Амурский тигр

Читайте также: В Хабаровском крае застрелили амурского тигра, убившего человека

Тело тигра найдено в лесу, на расстоянии 30 км от села Глубинное в Красноармейском районе Приморья. Предполагается, что в животное выстрелили из ружья. После осмотра полицейскими места смерти тигра были назначены экспертизы, судебно-ветеринарная и баллистическая. Уголовное дело возбуждено по статье 258 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации).

В МВД Приморья напомнили, что за добычу краснокнижных животных и растений может быть назначено наказание до четырёх лет лишения свободы. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты и находится на грани исчезновения, также подчеркнули в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, возле села Арсентьево в Хабаровском крае амурский тигр напал на мужчину. Ставший жертвой хищника человек работал на лесозаготовках. Животное застрелили.