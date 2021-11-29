Екатеринбург, , 04:37 — REGNUM В центре Екатеринбурга появился стихийный мемориал в память о здании аэровокзала «Уктус», снесённого в конце прошедшей недели. Об этом пишут СМИ.

Здание Аэровокзала Уктус

Алексей Колчин © ИА REGNUM

Граждане принесли цветы к дому №8 по проспекту Ленина. Место выбрано не случайно, именно там находится макет снесённого объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, историческое здание было снесено 26 ноября. Перед этим власти отказались признавать его объектом культурного наследия. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчинённым разобраться с уничтожением здания.