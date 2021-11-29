В Екатеринбурге появился мемориал в память об аэровокзале «Уктус»
Екатеринбург, 29 ноября, 2021, 04:37 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга появился стихийный мемориал в память о здании аэровокзала «Уктус», снесённого в конце прошедшей недели. Об этом пишут СМИ.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Здание Аэровокзала Уктус
Граждане принесли цветы к дому №8 по проспекту Ленина. Место выбрано не случайно, именно там находится макет снесённого объекта.
Как сообщало ИА REGNUM, историческое здание было снесено 26 ноября. Перед этим власти отказались признавать его объектом культурного наследия. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчинённым разобраться с уничтожением здания.