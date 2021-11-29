Женева, Швейцария, 29 ноября, 2021, 04:35 — ИА Регнум. Повышенный риск заразиться штаммом коронавируса «Омикрон» существует у людей, переболевших COVID-19. Об этом 28 ноября сообщила в распространённом заявлении Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Специалисты ВОЗ отметили, что, по предварительным данным, риск заражения новым штаммом коронавируса у переболевших COVID-19 может быть гораздо выше. Уточняется, что более подробная информация станет доступна в ближайшие дни. Уточняется, что существующие ПЦР-тесты способны выявлять новый штамм.

На настоящее время остаётся неясным, будет ли заболевание, вызванное штаммом «Омикрон», переноситься тяжелее, если сравнивать с другими штаммами. В ЮАР с момента обнаружения нового штамма зафиксировано повышение числа госпитализаций пациентов с COVID-19, однако пока точно неизвестно, является ли причиной новый штамм или же это просто связано с ростом заболеваемости в целом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что большее число заражений в ЮАР за последние несколько дней вызваны новым штаммом «Омикрон».