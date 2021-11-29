Якутск, 29 ноября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. На одном из остановочных пунктов Якутска произошло возгорание автобуса ПАЗ. Находившиеся в нём люди успели эвакуироваться, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе администрации города.

Скриншот страницы «ВКонтакте» группа «Автобусы Перми» Сгоревший в Казахстане автобус

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Загорелся выполнявший рейс автобус №8. Причины пожара выясняются. Возможно, возгорание произошло из-за короткого замыкания. На месте ЧП работают дознаватели МЧС республики. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября автобус загорелся в городе Можга в Удмуртии, никто не пострадал. В июле пожар в общественном транспорте случился в Чебоксарах, все 30 пассажиров тогда успели эвакуироваться.