Москва, 29 ноября, 2021, 04:06 — ИА Регнум. Необычно тёплая погода, сильные осадки и резкое похолодание ожидаются в течение предстоящей недели в центре Европейской части России. Об этом 28 ноября сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Иван Шилов ИА REGNUM Погода

В центре Европейской части России, по словам специалиста, ожидается очень тёплое начало недели, с температурой воздуха выше климатической нормы на 6−7 градусов. Погоду в это время будет диктовать вынос очень тёплых воздушных масс с Атлантического океана и даже с севера Африки.

В первые два дня рабочей недели местами ожидается температура воздуха до +7 градусов днём, что гораздо выше климатической нормы для конца ноября. Максимальных значений температура воздуха достигнет в ночь на 30 ноября. Кроме того, прогнозируется падение атмосферного давления ниже 720 мм рт.ст.

30 ноября днём ожидаются сильные осадки в виде дождя и начнётся похолодание, уже к вечеру вторника на дорогах возможна гололедица, а осадки перейдут сначала в мокрый снег, а затем в снегопад. Днём 1 декабря ожидается −3…−5 градусов и возрастание силы ветра до 7−12 м/сек, скорость отдельных порывов будет достигать 20 м/сек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в каких регионах, по данным Вильфанда, ожидается резкое похолодание.