Москва, , 03:35 — REGNUM Сотрудники московской полиции задержали большую группу болельщиков после матча между ЦСКА и «Зенитом», который прошёл 28 ноября на стадионе «ВЭБ-Арена». Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Болельщики ЦСКА Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Сотрудниками полиции после проведения на стадионе «ВЭБ-Арена» спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности», — сказал представитель ведомства.

По данным СМИ, задержания спровоцировало поведение фанатов ЦСКА на трибуне. Они устроили фаер-шоу после поражения своей команды, после чего трибуна была заблокирована полицейскими и на место прибыли автобусы правоохранителей. В столичные участки за вечер доставили примерно 30 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Березуцкий назвал поражение ЦСКА от «Зенита» достаточно обидным