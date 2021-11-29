Оттава, 29 ноября, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Два первых случая заражения «Омикрон"-штаммом коронавируса были подтверждены в Канаде у прибывших из Африки граждан. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба департамента общественного здравоохранения.

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Оба случая заражения новым штаммом были подтверждены в столице страны Оттаве у граждан, прибывших в страну из Нигерии. В настоящее время люди, заражённые штаммом «Омикрон», находятся под наблюдением медиков в изоляции. Устанавливаются люди, контактировавшие с заражёнными инфекцией пациентами.

Отмечается, что случаи заражения штаммом «Омикрон» — первые в стране. Министр здравоохранения провинции Онтарио Кристин Эллиот уточнила, что в целом в больницах региона готовы к «встрече» с «Омикрон"-штаммом коронавируса. Задействованы возможности для массового тестирования, в больницах и реанимациях наблюдается стабильная обстановка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главный инфекционист США Энтони Фаучи разъяснил президенту США Джозефу Байдену, что существующие вакцины от COVID-19, вероятно, обеспечат определенную степень защиты от тяжелой болезни в случае заражения коронавирусом со штаммом «Омикрон».