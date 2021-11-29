Курган, , 03:11 — REGNUM Арбитражный суд Курганской области удовлетворил иск религиозной организации и признал за ней право собственности на двухэтажное здание храма в честь Вознесения Господня в селе Ключи Шадринского района. Здание, имевшее признаки самовольной постройки, перешло в собственность местного прихода. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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Ещё в 2009 году истец получил в безвозмездное срочное пользование сроком до 31 декабря 2058 года участок площадью 4898 кв.м. Надел выделен для строительства храма, которое и было выполнено. В решении суда уточняется, что здание было «возведено истцом с соблюдением условий договора безвозмездного срочного пользования, целевого назначения и разрешенного использования земельного участка, без нарушений градостроительных и строительных норм и правил». Оформить объект обычном путём не смогли, так как у заявителя не было проектной документации на построенный объект. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и стал основанием для обращения в суд.

Напомним, дела о легализации часовен, храмов и молельных домов в последние пять лет стали всё чаще рассматриваться судами. Помимо этого, некоторые истцы требуют закрепить за ними права, ссылаясь на приобретательную давность.