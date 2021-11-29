* запрещённая в России организация

Брюссель, , 02:46 — REGNUM Делегация Евросоюза провела переговоры с членами радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в катарской столице Дохе «в интересах афганского народа». Об этом говорится в распространённом 28 ноября пресс-релизе Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ana.press

Переговоры продолжались четыре дня. Обе стороны выразили озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации в Афганистане, предложили пути для нормализации ситуации. В частности, представители ЕС сообщили о готовности направить в воюющую страну дополнительную финансовую помощь «для непосредственного блага афганского народа в дополнение к гуманитарной помощи».

«Такая помощь («гуманитарная+»), направляемая исключительно через международные организации и НКО и с использованием наилучших возможных механизмов доставки, поможет обеспечить основные услуги (например, образование и здравоохранение) и поддержать средства к существованию населения», — отметили в ЕВС.

В свою очередь боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласились уважать права человека в Афганистане, обеспечить мальчикам и девочкам равный доступ к образованию и не препятствовать трудоустройству женщин в различных отраслях экономики. Кроме того, террористы пообещали не финансировать группы, которые угрожают миру в Афганистане и за его пределами.

Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили проведение переговоров с США на следующей неделе