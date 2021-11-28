Амстердам, 29 ноября, 2021, 02:48 — ИА Регнум. Офшорная компания Yandex N. V. (Нидерланды), которой принадлежит IT-гигант «Яндекс», к концу 2021 года планирует завершить трансформацию ряда своих активов. Речь идёт о MLU B.V. и Yandex Self Driving Group (SDG), а также рокировки затронут компании «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Доставка». Об этом сообщается в отчёте Yandex N. V., размещённом в открытом доступе в конце ноября 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Из отчёта следует, что в конце августа 2021 года Yandex N. V. заключила с Uber Technologies. Inc. рамочное соглашение о реструктуризации их совместных предприятий — MLU B.V. и SDG. У Uber были приобретены доли в SDG и в MLU. Известно, что обе сделки завершены в сентябре 2021 года. В рамках этих же договоренностей были приобретены косвенные доли Uber в компаниях «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Доставка». Ожидается, что к концу 2021 года каждая из них будет выделена из MLU B.V.

Предполагается, что после реструктуризации MLU B.V. сосредоточится на бизнесе, связанном с мобильностью, включая услуги по перевозке пассажиров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бенефициаром «Яндекса» называют миллиардера с паспортом Мальты Аркадия Воложа. Бизнес в России IT-гигант ведёт через группу офшорных компаний.

У надзорных органов на сегодня есть многочисленные претензии к активам из дивизиона «Яндекса». В частности, не завершен до конца судебный спор, связанный с дискриминацией IT-гигантом сторонних сервисов в поисковике и спор регионального министерства транспорта с «Яндекс.Такси».

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