Белград, 29 ноября, 2021, 02:17 — ИА Регнум. Поставки газа из России позволят Сербии сэкономить не менее €1 млрд (85 млрд рублей) благодаря цене, определённой в ходе переговоров в Москве, которые состоялись 25 ноября. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink.

Predsednik.rs Александр Вучич

По его словам, на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждалась нефтяная формула, «которая при цене нефти в $82−83 за баррель позволяет платить около $270−275 за 1 тыс. кубометров газа».

«Обещаю, что мы продолжим работать и в дальнейшем также будем иметь самую низкую цену в Европе, за исключением стран СНГ. Нам удалось, это экономия для всех граждан Сербии не 300 млн, это минимум €1 млрд, включая все валютные операции, это стратегический вопрос для страны, это огромная экономия», — сказал сербский лидер.

Вучич напомнил, что сегодня в Евросоюзе платят за газ от €650 до €1200, а полученная Сербией скидка будет действовать всего полгода, так как столь низкой ценой «могут возмутиться немцы», которые «сейчас борются за цену в $500».

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Ранее Александар Вучич сообщал, что полученная в России скидка на газ стала «спасением для Сербии».