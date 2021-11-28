Вашингтон, 29 ноября, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Существующие вакцины от COVID-19, вероятно, обеспечат определенную степень защиты от тяжелой болезни в случае заражения коронавирусом со штаммом «Омикрон», заявил 28 ноября главный инфекционист США Энтони Фаучи американскому президенту Джо Байдену. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

(сс) The White House Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и президент США Джо Байден

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«Доктор Фаучи проинформировал президента, что <…> он по-прежнему считает, что существующие вакцины, вероятно, обеспечат определенную степень защиты от тяжелой болезни», — говорится в сообщении.

Советник Байдена добавил, что для получения окончательной информации о новом штамме коронавируса потребуется ещё примерно две недели.

В свою очередь президент США сообщил, что 30 ноября выступит с обращением, в ходе которого представит обновлённую информацию о штамме «Омикрон».