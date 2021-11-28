Пекин, 29 ноября, 2021, 01:35 — ИА Регнум. Китай не может позволить себе отказаться от политики абсолютной нетерпимости к COVID-19 и использовать пандемическую стратегию США или Франции, иначе ему придётся столкнуться с 630 тыс. случаев заражения коронавирусом в день. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого группой математиков из Пекинского университета.

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Используя данные за август 2021 года из США, Великобритании, Испании, Франции и Израиля, исследователи выяснили, что применяемые в названных странах тактики контроля пандемии не будут работать в густонаселённом Китае.

«Оценки выявили реальную возможность колоссальной вспышки, которая почти наверняка вызовет непосильную нагрузку на медицинскую систему», — говорится в публикации.

Согласно математическим моделям, применяемые в Великобритании подходы приведут к росту заболеваемости COVID-19 в Китае на 275 тыс. случаев ежедневно, а следуя примеру Франции, китайские власти столкнутся с 454 тыс. случаев каждый день.

«Полученные результаты стали чётким предупреждением о том, что на данный момент мы не готовы принять стратегии «открытого доступа», основанные исключительно на гипотезе коллективного иммунитета, вызванного вакцинацией, которую пропагандируют некоторые западные страны», — заключили учёные.

Напомним, в Китае закрыто авиасообщение с другими странами и существенно ограничены перемещения по стране. В исключительных случаях власти могут разрешить въезд в страну, но с обязательством пройти 14-дневный карантин. На страну с численностью населения 1,4 млрд человек приходится по 20−30 выявленных случаев заражения коронавирусом в день.