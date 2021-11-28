Лима, 29 ноября, 2021, 01:29 — ИА Регнум. До десяти человек возросло число пострадавших в результате сильного землетрясения на севере Перу. Об этом 28 ноября сообщила газета El Peruano.

Smchealth.org Землетрясение

В результате подземных толчков были полностью разрушены 11 домов, еще 99 зданий были повреждены. В самый пострадавший от землетрясения населенный пункт Халька-Гранде направился президент Перу Педро Кастильо. По данным мэра города Уолтера Кульки, в нём было разрушено 70% строений.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Перу утром 28 ноября. Позднее магнитуда подземных толчков была повышена после уточнений до 7,5.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,7, которое зарегистрировали сейсмологи на территории Перу.