Москва, , 00:59 — REGNUM Перспективные образцы авиационной техники, в том числе и с гиперзвуковым оружием встанут на боевое дежурство в воинских частях Воздушно-космических сил России в 2022 году, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете «Красная звезда».

Самолёт ВКС России на авиабазе Хмеймим Mil.ru

Он отметил, что всего в рамках гособоронзаказа на следующий год планируется закупка 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВТС).

«Следующий год в авиационных воинских частях ВКС объявлен годом лётной подготовки, а для противовоздушной, противоракетной обороны и космических войск — годом боевого дежурства, — сказал генерал-лейтенант. — Также нам предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы ВВТС, в том числе и с гиперзвуковым оружием».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Вооружённых силах РФ несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой, проходят испытания других видов перспективных вооружений. Летом 2021 года в Средиземном море прошли учения, в которых были задействованы сверхзвуковые истребители МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал».

Читайте ранее в этом сюжете: Корабли ВМФ России проведут стрельбы вблизи от группировки Великобритании