Париж, 29 ноября, 2021, 00:57 — ИА Регнум. Восемь предполагаемых случаев заражения штаммом «Омикрон» были выявлены во Франции. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты — все новости»

Уточняется, что штаммом «Омикрон», предположительно, заразились люди, которые в последние две недели совершали поездку в Африку. Все заразившиеся коронавирусом прошли тестирование на другие штаммы, но результат на другие тесты оказался отрицательным.

Для подтверждения заражения штаммом «Омикрон» нужно будет провести дополнительные исследования, что займёт несколько дней. Властями были приняты меры для изоляции инфицированных и выявления возможных заражённых лиц из контактной группы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным властей ЮАР, в стране основная часть заболевших COVID-19 за последнее время была инфицирована штаммом «Омикрон».