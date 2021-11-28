Кейптаун, 29 ноября, 2021, 00:27 — ИА Регнум. Большинство заражений за последние дни вызваны новым штаммом «Омикрон» в Южно-Африканской Республике. Об этом 28 ноября сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса, его выступление транслировалось на правительственном сайте.

GovernmentZA Врачи в ЮАР

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Как пояснил президент ЮАР, большинство новых случаев заболевания COVID-19 в столичной провинции Гаутенг вызваны штаммом «Омикрон». Штамм проник и в другие регионы страны. Рамафоса призвал не поддаваться панике и использовать мощное оружие против коронавируса — вакцину.

Президент ЮАР уточнил, что было принято решение не ужесточать уже имеющиеся ограничения в стране, по крайней мере, до тех пор, пока не будут получены научные данные об опасности штамма «Омикрон». К вопросу о дополнительных мерах правительство вернётся через неделю.

Рамафоса призвал всех граждан страны пойти вакцинацию от коронавируса и отметил, что в правительстве утверждается ряд положений для введения обязательной вакцинации для ряда профессий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что врач из ЮАР назвала симптомы инфицирования штаммом «Омикрон».