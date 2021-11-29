29 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Идеологическое мессианство американского истеблишмента, его неуемное желание любой ценой сохранить за собой доминирующее положение в мире во многом способствуют сближению России и Китая.

Владимир Васильев, , 07:16 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ 23 ноября 2021 года в ходе переговоров в формате видеоконференции утвердили дорожную карту сотрудничества на 2021−2025 годы. Ведомства договорились наращивать взаимодействие между вооружёнными силами двух стран по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований.

Флаги России и Китая Mil.ru

На брифинге 25 ноября 2021 года официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь подчеркнул следующее: «В последние годы под стратегическим руководством президента Си Цзиньпина и президента [РФ Владимира] Путина отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху между Китаем и Россией продолжали развиваться, обмены и сотрудничество между вооружёнными силами двух стран в различных областях стали более глубокими, стратегическая коммуникация вышла на новый уровень, был осуществлен прорыв в практическом сотрудничестве».

Укрепление связей между КНР и РФ вызывает серьёзное беспокойство в Вашингтоне. Во многих современных американских стратегических документах Россия в отношении Китая определяется термином force multiplier, что в переводе на русский язык означает «множитель силы». Американский истеблишмент опасается, что кошмарный сценарий времён Холодной войны под названием «Красный миллиард» (численность населения Советского Союза и Китая, плюс атомное оружие) становится реальностью.

Надо учитывать, что Пекин поставил задачу к 2027 году достичь военного паритета с США, а к 2050 году стать ведущей державой мира в военном отношении. 3 октября 2019 года со слов президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» стало известно, что наша страна оказывает помощь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении.

Китайские военные Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Развёртывание собственной системы раннего предупреждения о ракетном нападении является необходимым условием для Пекина в достижении стратегического ядерного паритета с США. Сейчас такой системой обладают только Россия и Соединённые Штаты.

Кроме этого, КНР ведёт активное наращивание развёрнутых стратегических носителей ядерного оружия и развёрнутых ядерных боеголовок в первую очередь за счёт наземной компоненты ядерной триады. По открытым данным, строится как минимум 250 шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет DF-41 «Восточный ветер», имеющих дальность полёта до 12−14 тысяч километров и несущих по 6−10 ядерных боеголовок.

Британский таблоид The Sun 26 ноября 2021 года разразился панической статьёй под названием «Угроза Западу: как «смертоносный» новый военный союз России с Китаем может лишить Америку статуса ведущей мировой сверхдержавы». В публикации как раз приводится факт утверждения дорожной карты сотрудничества на 2021−2025 годы между Вооружёнными силами РФ и КНР.

Китайский военный корабль U.S. Navy

Научный сотрудник Общества Генри Джексона Изабель Сокинс, специализирующаяся на России, заявила изданию, что объединение усилий России и Китая может «потенциально привести к катастрофе» для западных держав. Она сказала, в частности: «Это означало бы, что положение Америки в мире будет полностью разрушено. Если вы заставите Россию и Китай работать вместе, США впадут в абсолютную панику, т.к. Пекин находится на подъёме, не только из-за своей экономики, но и в принципе у него очень много силового ресурса».

В статье приводится сравнение военного потенциала США и совокупного военного потенциала России и Китая. И это сравнение на сегодняшний день явно не в пользу Соединённых Штатов: по количеству ядерных боезарядов (США 3750 — 6750 РФ-КНР), по общей численности вооружённых сил (США 1,4 млн человек — 3,199 млн человек РФ-КНР), по количеству танков (США 6100 — 16 205 РФ-КНР), по количеству летательных аппаратов (США 13 233 — 7404 РФ-КНР), по количеству кораблей (США 490 — 1377 РФ-КНР). При этом надо понимать, что разрыв будет увеличиваться.

Изабель Сокинс отметила, что у КНР и РФ присутствует «общая тревога по поводу Запада — и это объединяет их». Эксперт также назвала «это действительно ужасающей перспективой».

Самолёт ВВС Китая U.S. Department of Defence

Надо сказать, что по данному вопросу очень многое сделал сам Запад, он своими действиями практически толкает Москву и Пекин к стратегическому союзу. США и их союзники не хотят учитывать жизненно важные интересы ни России, ни Китая. В первую очередь речь идёт о двух вещах: для России — это сохранение Украины в нейтральном статусе, а для Китая — признание Западом его суверенитета над Тайванем.

Можно также отметить две последние политические инициативы американской администрации. Первая касается организации 9−10 декабря 2021 года «Саммита за демократию», куда приглашены 110 государств, но среди приглашённых нет ни Китая, ни России. Зато в числе участников оказался Тайвань, который по официально признаваемой Западом политике «одного Китая» является частью КНР.

Вторая недавняя инициатива администрации Джо Байдена относится к организации дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине в 2022 году. США в этом вопросе уже готовы поддержать ещё три страны англосаксонского мира: Британия, Канада и Австралия. Россия категорически выступает против любых форм бойкота Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Таким образом, отвечая на вопрос о причинах постепенного формирования стратегического союза России и Китая, коллективному Западу во главе с США следует посмотреть в зеркало.

Именно Соединённые Штаты стремятся усилить поляризацию в мире, разделив его на два лагеря: «демократический» с собой во главе и «авторитарный» во главе с КНР и РФ. Именно идеологическое мессианство американского истеблишмента, его неуемное желание любой ценой сохранить за собой доминирующее положение в мире во многом способствуют сближению России и Китая.

Совершенно очевидно, что Москва и Пекин не собираются жить по навязанной им западной повестке и намерены проводить суверенный государственный курс в своих национальных интересах.