Владимир Васильев, 29 ноября 2021, 07:16 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу 23 ноября 2021 года прокомментировал прошедшие в ноябре американские учения Global Thunder. По словам главы военного ведомства, десять стратегических бомбардировщиков США отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений.
Удаление от российской границы составило 20 километров. Сергей Шойгу также отметил, что во время вылетов экипажи американских самолётов осваивали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного удара.
«Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов», — успокоил министр. Таким образом, стратегическая авиация США находилась в зоне поражения наших систем противовоздушной и противоракетной обороны.
С точки зрения выхода на рубежи применения крылатых ракет у стратегической авиации России есть серьёзные преимущества перед стратегической авиацией США. В первую очередь за счёт оснащения наших ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 и ракетоносцев Ту-95МС крылатыми ракетами Х-101 (Х-102). Ту-160 может нести 12 таких ракет во внутренних отсеках, а Ту-95МС — 8 ракет на внешней подвеске.
Это уникальные стратегические крылатые ракеты класса «воздух-земля» с использованием технологий снижения радиолокационной заметности, имеющие дальность полёта до 5500 км. Такая дальность позволяет не заходить нашим самолётам в зону действия ПВО противника.
Х-101 — это вариант ракеты в обычном оснащении с массой боевой части 400 кг. Х-102 — крылатая ракета с термоядерной частью мощностью в 250 килотонн или 1 мегатонну. Круговое вероятное отклонение от цели на дальности 5500 км находится в пределах от 5 до 10 метров.
Однако на уязвимость ракеты Х-101 (Х-102) со стороны средств ПВО и ПРО, несмотря на её пониженную радиолокационную заметность, существенно влияет один ключевой параметр — её скорость полёта. Х-101 (Х-102) — это дозвуковая ракета, и её крейсерская скорость составляет 190−200 м/с. Получается, что на максимальную дальность 5500 км на крейсерской скорости 200 м/с крылатая ракета будет лететь примерно 7 часов 40 минут.
Таким образом, существует естественная необходимость увеличить скорость крылатых ракет для нашей стратегической авиации. Оказывается, что такая работа уже идёт и не первый год.
В журнале «Военная мысль» за август 2021 года вышла статья начальника военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого под названием «Факторы достижения победы в военных конфликтах будущего». Владимир Зарудницкий назвал господство в воздушно-космической сфере важнейшим условием успешного ведения боевых действий сухопутными и морскими группировками войск (сил) и сообщил информацию о разработке высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования — гиперзвуковой ракеты Х-95.
Из открытой печати также известно, что опытно-конструкторские работы по этому проекту продвинулись достаточно далеко для того, чтобы говорить о ракете как о реальном новейшем гиперзвуковом оружии. Основным эксплуатантом будущего изделия станет командование Дальней авиации ВВС России.
Ракетой Х-95 предполагается оснастить ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М, Ту-160М и перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Из открытой печати известно, что опытные образцы нового изделия уже проходили испытания с воздушного носителя.
Эксперты полагают, что крылатая ракета Х-95 будет иметь похожие с ракетой Х-101 (Х-102) характеристики по дальности, но гиперзвуковую скорость. Расстояние в 5500 км такая ракета на скорости 5 Махов (1700 м/с) сможет преодолеть за 54 минуты. Очевидно, что эта ракета будет иметь как обычное, так и термоядерное оснащение.
Таким образом, гиперзвуковая авиационная ракета Х-95 со сверхдальним радиусом действия способна свести к нулю все потенциальные возможности даже самых современных систем ПВО и ПРО противника, как существующих, так и перспективных. Характеристики крылатой ракеты Х-95 позволят не только резко повысить эффективность боевого применения стратегических бомбардировщиков ВКС РФ, но и уровень стратегического ядерного сдерживания России в целом.
Кстати, «приземление» крылатой ракеты Х-95,