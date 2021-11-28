Москва, 28 ноября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче шестнадцатого тура чемпионата России по футболу благодаря лучшей реализации моментов. Об этом 28 ноября сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак после матча.

Rfs.ru Сергей Семак

«Сегодня был сложный матч для нас, мы имели не так много моментов, — сказал Семак, заявление которого обнародовано на официальном сайте клуба. — Но свои шансы мы смогли реализовать, а соперник — нет. Поэтому мы добились очень трудной победы».

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября санкт-петербургский «Зенит» на выезде обыграл московский ЦСКА в матче шестнадцатого тура РПЛ. Встреча, которая прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве, завершилась со счетом 2:0.

Читайте также: Клаудиньо и Мостовой помогли «Зениту» обыграть ЦСКА