Киев, , 23:27 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело в отношении журналиста Юрия Бутусова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом для расследования стало видео, опубликованное журналистом, в котором он стреляет из гаубицы Д-20.

«Следователи ГБР изучают видео, опубликованное журналистом Юрием Бутусовым», — отмечается в ведомстве.

Бутусову инкриминируют нарушение правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность, а также подготовку к развязыванию и ведению агрессивной войны.

«Общество получит полный и исчерпывающий ответ после детальной проверки. Призываем всех граждан Украины при публикации любых материалов учитывать возможные негативные последствия для информационной безопасности государства», — отметили в ГБР.

Напомним, ранее журналист опубликовал видеоматериал, в котором производит выстрелы из гаубицы. Запись сопровождалась фразой «по оккупантам огонь». Позднее Бутусов пояснил, что видео снято давно и в соответствии со всеми действующими запретами.