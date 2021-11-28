Лондон, , 23:18 — REGNUM Британская певицы Адель сказала, что она «вымирающий вид» в современной музыкальной индустрии, наряду со суперзвездой рэпа Дрейком. Об этом информирует портал Music News.

Певица Адель Скриншот с YouTube

33-летняя поп-исполнительница рассказала о том, что находится в «особенной прослойке в культуре», так как она начала заниматься музыкой до того, как появились стримнговые сервисы. Он также признала, что ее коллега-суперзвезда Дрейк является одним из немногих подобных музыкантов. Она сказала: «Мы — вымирающий вид. Нас человек 10. Не думаю, что когда-нибудь снова будет наступит время, когда на вершине будет столько же людей, которые бы также относились к своему делу». Затем она предположила, что социальные сети сыграли большую роль в неспособности оставить существенный след в музыкальной индустрии в современном мире.

В эфире радиошоу CBC она сказала: «Мы появились перед эпохой стриминговых сервисов. Мы повзрослели раньше, чем начаслиь все эти безумства в социальных сетях, типа: «У вас есть пять секунд, чтобы развлечь; в противном случае, убирайтесь». Мы стремились к старой школе музыкальной индустрии, на которой мы выросли, за которой наблюдали и хотели стать частью». Затем Адель объяснила, что их «редкий» статус в индустрии играет большую роль и в их близости как друзей, признавшись, что она может доверять Дрейку так, как она не может по отношению к перспективным молодым артистам. Она сказала: «Очень важно иметь кого-то в своем окружении, кто понимает, какого быть на твоем месте… Если я попытаюсь поговорить с кем-нибудь из моих друзей, они не будут иметь понятия, о чем я говорю».