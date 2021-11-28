Стокгольм, , 23:17 — REGNUM 27 и 28 ноября в Карлстаде состоялось заседание высшего партийного органа еще одной парламентской партии Швеции. На этот раз съезд вслед за «Социал-демократами» и «Христианскими демократами» проводили «Шведские демократы». В свою очередь, комментируя политическую повестку партии и ее насущные проблемы, в интервью телеканалу SVT лидер партии Йимми Окессон заявил, что члену «Шведских демократов» Петеру Лундгрену, который также является европарламентарием, вскоре придется покинуть партию после того, как он был признан виновным в сексуальном харассменте.

Дебаты в Европарламенте jeffowenphotos

Ранее член Европейского парламента Петер Лундгрен был приговорен Апелляционным судом Гёты к штрафу в размере 6 000 евро за сексуальные домогательства после того, как он прижал к груди свою коллегу по партии. Суд первой инстанции Лундгрена оправдал, однако обвинительное решение апелляционного суда было вынесено несколько дней назад.

В разговоре с журналистами SVT лидер партии Окессон ясно дал понять, что если решение суда вступит в законную силу, то исключение из партии неминуемо.

«Я дал понять в отношении дела Петера Лундгрена, что ему будет очень сложно в таком случае представлять Шведских демократов», — сказал он.

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