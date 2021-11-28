Москва, , 22:56 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» в матче против московского ЦСКА оказался сильнее в плане реализации. Об этом 28 ноября сообщил главный тренер столичного футбольного клуба Алексей Березуцкий.

Главный тренер ФК «ЦСКА» Алексей Березуцкий Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Достаточно обидное поражение (ЦСКА от «Зенита» — прим. ИА REGNUM). Что в первом тайме, что во втором играли довольно неплохо, но пропустили два гола», — заявил Березуцкий.

По его словам, в реализации моментов санкт-петербургский клуб был явно лучше.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября московский ЦСКА уступил санкт-петербургскому «Зениту» в домашнем матче шестнадцатого тура чемпионата России. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве и завершилась со счетом 0:2.